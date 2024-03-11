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15:53, 11 марта 2024Спорт

В Италии тренера уволили за удар футболиста головой

Тренера итальянского «Лечче» Д'Аверсу уволили за удар головой футболиста Анри
Роберто Д’Аверса

Роберто Д’Аверса. Фото: Fabrizio Corradetti / Globallookpress.com

Итальянский футбольный клуб «Лечче» отправил в отставку главного тренера Роберто Д'Аверсу. Об этом сообщается на сайте команды.

10 марта «Лечче» на своем поле проиграл «Вероне» со счетом 0:1 в матче 28-го тура чемпионата Италии. После окончания встречи Д'Аверса подошел к французскому форварду соперников Тома Анри и ударил его головой в лицо.

«Лечче» осудил действия Д'Аверсы, назвав их противоречащими принципам и ценностям спорта. Спустя сутки тренер был уволен.

48-летний Д'Аверса возглавлял «Лечче» с июня 2023-го. После 28 матчей клуб с 25 очками идет 15-м в турнирной таблице чемпионата Италии.

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      Дарья Коршунова
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