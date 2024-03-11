На Украине возмутились подрывом HIMARS Россией

Украинский политик Лапин возмутился подрывом РСЗО HIMARS российскими войсками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS из-за того, что украинская система радиоэлектронной борьбы не обнаружила российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом в интервью YouTube-каналу «Прямой» заявил киевский политик Игорь Лапин.

Он отметил, что боевая машина около получаса находилась на позиции, что предоставило российским войскам возможность ее уничтожить. Политик возмутился произошедшим, подчеркнув, что это является серьезной проблемой. «Это говорит о том, что система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник. (...) Это говорит о провале радиоэлектронной разведки», — заявил он.

Запись уничтожения американской HIMARS появилась 5 марта. Как отметил Telegram-канал «Военный осведомитель», данное видео является одним из первых стопроцентных визуальных подтверждений полного уничтожения данной ракетной установки с начала специальной военной операции.