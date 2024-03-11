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17:42, 11 марта 2024Бывший СССР

В Одессе сотрудники военкомата залили мужчину перцовым баллончиком

В Одессе сотрудники военкомата залили строителя перцем и завели его в машину

Кадр: Страна.ua

В Одессе сотрудники военкомата залили строителя перцовым баллончиком и завели в машину. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Трое мужчин в военной форме разговаривали с двумя жителями города. Начался конфликт, после чего один из сотрудников военкомата залил лицо строителя перцем.

Пострадавший закрыл лицо руками и присел, позже к нему подошли, взяли под руки и проводили к автобусу.

За 2023 год на Украине суды вынесли 1274 приговора по делам об уклонении от воинской службы. Реальным сроком лишения свободы завершились дела 60 уклонистов. Им были назначены сроки до пяти лет лишения свободы.

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      Алевтина Запольская
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