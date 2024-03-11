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12:28, 11 марта 2024Путешествия

В Петербурге 69-летний вор прикинулся туристом и обокрал гостей города

В Санкт-Петербурге полиция задержала обкрадывавшего туристов 69-летнего вора

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали вора-рецидивиста, который прикидывался туристом и обкрадывал гостей города. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного ГУ МВД России.

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый за воровство 69-летний житель Ломоносова. На интернет-площадках он изучал отзывы о квартирах, расположенных в историческом центре Петербурга, отбирал самые популярные и дорогие варианты и снимал их.

По данным ведомства, мужчина забирал ключи у хозяев, делал их дубликаты, а после ждал несколько месяцев, когда в одну из квартир заедут путешественники и уйдут гулять по городу.

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«Злоумышленник понимал, что стесненные временными рамками приезжие и туристы не будут из-за "мелких недоразумений" сдавать билеты, откладывать возвращение домой и отправляться с заявлением в полицию», — говорится в сообщении.

В настоящее время зафиксировано только два факта краж, совершенных вором, по обоим возбуждены уголовные дела. Потерпевшими оказались двое иностранцев и один россиянин, которые приехали в Северную столицу с туристическими целями. В общей сложности они лишились свыше 120 тысяч рублей.

Ранее в марте полицейские Сингапура задержали пассажира по обвинению в краже более семи миллионов рублей у попутчика в самолете. После приземления мужчина обнаружил, что из его сумки пропали деньги на сумму более 80 тысяч американских долларов.

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      Фариза Бацазова
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