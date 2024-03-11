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11:07, 11 марта 2024Россия

В Подмосковье загорелся склад со стройматериалами

В подмосковном поселке Родники загорелся склад со стройматериалами

Кадр: Прокуратура Московской области

В поселке Родники в Подмосковье загорелся склад со стройматериалами. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

По данным ведомства, площадь возгорания составляет 700 квадратных метров. В здании произошло обрушение кровли.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Также отмечается, что после появления информации об инциденте прокуратура начала доследственную проверку.

Днем ранее, 10 марта, крупный пожар произошел в ангаре на Волхонском шоссе под Санкт-Петербургом. Возгорание распространилось на площади 1000 квадратных метров. В результате пострадали два человека. Как уточнили в МЧС России, они были госпитализированы с ожогами рук.

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      Игорь Дмитров
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