В России стало меньше подконтрольных иностранцам банков

«ЦБ» за 2023 год число банков под контролем нерезидентов РФ сократилось на 12 %

В 2023 году в России стало меньше банков под контролем иностранцев. Об этом со ссылкой на данные Центробанка сообщает «Коммерсантъ».

Число российских банков, подконтрольных нерезидентам, сократилось более чем на 12 процентов, с 65 до 57 кредитных организаций. К таким относят организации, конечным бенефициаром которых выступает иностранное лицо или в которых иностранцы могут распоряжаться 50 и более процентами голосов. Годом ранее их число снизилось на 3 банка.

По словам руководителя практики Kept по работе с финансовыми организациями Юлии Темкиной, банки принимают решения об уходе в зависимости от их текущей ситуации. Не все из них стремятся продать бизнес — для ряда организаций доходы от российского бизнеса существенны, поэтому они прикладывают усилия, чтобы продолжить работу в стране.

Чтобы избавиться от активов в России, организациям приходится получить одобрение Центробанка, Министерства финансов, а в некоторых случаях — и президента России. При этом продажа бизнеса сопряжена с большими финансовыми потерями из-за требования перечислить в федеральный бюджет не менее 15 процентов от стоимости и предоставить скидку не менее 50 процентов к рыночной цене активов.

Ранее стало известно, что США пригрозили крупнейшему банку Австрии Raiffeisen Bank санкциями за ведение бизнеса в России. Организация рискует «быть отрезанной от финансовой системы США», если продолжит обслуживать торговые сделки, которые связаны с российским ВПК, заявила высокопоставленная сотрудница Казначейства США Анна Моррис.