Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:41, 11 марта 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали об отсутствии переживаний из-за обстрелов ЗАЭС

Боец ВСУ Фаворит рассказал об отсутствии переживаний из-за обстрелов ЗАЭС

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не переживали из-за возможных последствий обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) перед попыткой штурма в 2022 году. Об этом заявил командир взвода спецподразделения «Артан» Главного управления разведки (ГУР) Украины с позывным Фаворит, сообщает ТАСС.

Украинский военный прокомментировал неудачную попытку ВСУ захватить город Энергодар и ЗАЭС в середине 2022 года. Он назвал ЗАЭС лучшей в Европе в плане безопасности и заявил, что взрыв на станции возможен только в результате подрыва изнутри.

«Если попадет артиллерия, миномет, даже ракета большого калибра, не будет того взрыва и выброса радиации. Поэтому в принципе об этом не переживали», — заявил боец ВСУ. Также стало известно, что во время операции подразделения ГУР использовали катера типа Willard производства США.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал шаткой ситуацию с безопасностью ЗАЭС. По словам Гросси, остающиеся на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ регулярно слышат взрывы в непосредственной близости от стратегического объекта.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Герой России Александр Моисеев назначен новым врио главкома ВМФ России вместо Евменова. Чем известен адмирал?

      В России выявили резкий рост утечек персональных данных

      В Госдуме заявили о переходе красных линий на Украине

      Российский пятиклассник попал в реанимацию после игры в многоэтажке

      Россиянин открыл стрельбу по полицейским и ранил одного из них

      Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под видом платного лечения

      США задумали вступить в переговоры с Японией для помощи Украине

      В ВСУ рассказали об отсутствии переживаний из-за обстрелов ЗАЭС

      Житель российского региона получил тяжелое ранение при обстреле со стороны ВСУ

      Мечтающей сбежать с незнакомцем жене дали совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше