Боец ВСУ Фаворит рассказал об отсутствии переживаний из-за обстрелов ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не переживали из-за возможных последствий обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) перед попыткой штурма в 2022 году. Об этом заявил командир взвода спецподразделения «Артан» Главного управления разведки (ГУР) Украины с позывным Фаворит, сообщает ТАСС.

Украинский военный прокомментировал неудачную попытку ВСУ захватить город Энергодар и ЗАЭС в середине 2022 года. Он назвал ЗАЭС лучшей в Европе в плане безопасности и заявил, что взрыв на станции возможен только в результате подрыва изнутри.

«Если попадет артиллерия, миномет, даже ракета большого калибра, не будет того взрыва и выброса радиации. Поэтому в принципе об этом не переживали», — заявил боец ВСУ. Также стало известно, что во время операции подразделения ГУР использовали катера типа Willard производства США.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал шаткой ситуацию с безопасностью ЗАЭС. По словам Гросси, остающиеся на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ регулярно слышат взрывы в непосредственной близости от стратегического объекта.