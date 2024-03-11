Ведущий раскрыл главную сложность популярного шоу на канале «Россия 1»

Известный российский телеведущий и танцор, эксперт в популярном шоу талантов «Удивительные люди» на канале «Россия 1» Евгений Папунаишвили признался, что ему трудно оценивать участников проекта. Подробности он раскрыл в беседе с изданием «Телепрограмма».

Ведущий отметил, что участники «Удивительных людей» демонстрируют необычные таланты и способности. «Самое сложное здесь — это высказать свое мнение в конце каждого выпуска и выделить фаворита для того, чтобы помочь зрителям в студии выбрать одного финалиста», — раскрыл Папунаишвили главную трудность проекта.

По его словам, иногда выбор усложняет то, что участники равны по силе.

Ранее участник экстремального шоу «Прятки» на канале СТС Вячеслав Чепурченко рассказал о главной сложности участия в проекте. Он отметил, что труднее всего для него оказался поиск места, в котором он мог бы остаться не замеченным ведущим.

В шоу «Удивительные люди» участники показывают редкие способности и таланты. Звездные эксперты, среди которых оказались Папунаишвили и телеведущий Александр Пушной, оценивают выступления конкурсантов. Позднее находящиеся в зале зрители выбирают удивившего их больше всего участника. Победитель проекта получает пять миллионов рублей.