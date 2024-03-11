Володин назвал три выдающих депутатам иностранные автомобили региона

Володин назвал три последних региона, где депутатам выдают иностранные машины

В России осталось три последних региона, где депутатам вопреки запрету до сих пор выдают автомобили иностранного производства. Их назвал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин — это Амурская и Калининградская области, а также Ингушетия, сообщает в понедельник, 11 марта, ТАСС.

Как отметили в пресс-службе нижней палаты парламента, спикер поручил направить трем регионам «уведомление с требованием исправить ситуацию».

В январе сообщалось, что депутатские иномарки из гаража Госдумы — преимущественно марки Ford Focus и Ford Mondeo 2008-2014 годов выпуска — выставили на продажу. По оценке источников, на открытых аукционных торгах планировалось продать порядка 25 процентов автопарка. Этот транспорт уже выработал свой ресурс и требует дорогого ремонта.

В конце 2023 года для нужд чиновников уже закупили 105 автомобилей Lada Vesta, из них 33 машины передали для обслуживания в дежурном режиме депутатов Государственной Думы и сотрудников аппарата. Пересадка на российские автомобили руководящего состава Госдумы может начаться уже в 2024 году. Спикеры нижней палаты и руководители фракций будут ездить на Aurus, а главам комитетов могут выделить новую модель ВАЗ — Lada Aura.

Идею перехода российских чиновников с иномарок на отечественные автомобили внес президент Владимир Путин. В первой половине сентября прошлого года он призвал профильные ведомства и правительство проработать этот вопрос. В Минпромторге подготовили список машин, рекомендованных для госслужащих. В него вошли бренды Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич». Единственным китайским автомобилем, вошедшим в список, стал Haval.