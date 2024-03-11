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21:36, 11 марта 2024Мир

Захарова высмеяла заявление Литвы о красных линиях

Представитель МИД Захарова заявила, что у Литвы из красных линий только границы

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление главы внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюса Ландсбергиса о наставшем времени отбросить красные линии и обсудить отправку солдат НАТО на Украину. Свое мнение она высказала в личном Telegram-канале.

«У Литвы из красных линий только границы. Неужто сами отменили?», — написала дипломат.

Ландсбергис поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее допустил возможность отправки военных из стран Евросоюза на Украину. Кроме того, глава литовской дипломатии назвал превосходной инициативу Чехии закупить в третьих странах и передать Киеву 800 тысяч снарядов.

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