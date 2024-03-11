Жена звезды «Уральских пельменей» прокомментировала его конфликт с подростками

Жена звезды «Уральских пельменей» Соколова: артиста спровоцировали подростки

Жена звезды «Уральских пельменей» Дмитрия Соколова Ксения прокомментировала его конфликт с подростками, произошедший в метро Екатеринбурга. В беседе с Shot она заверила, что артист стал жертвой юных блогеров.

Ксения Соколова заявила, что подростки спровоцировали ее супруга, когда он был нетрезвым, так как хотели снять контент с его участием. Артист же, по ее словам, ни на кого не нападал.

Она также рассказала, что Соколов, перед тем как встретить молодых людей, отдыхал в баре. В заведении с ним находились администраторы и реквизиторы, также работающие в проекте, уточнила жена актера.

Ранее сообщалось, что стычкой Соколова с подростками в метро заинтересовалась полиция. Проверку поручили участковому, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Конфликт артиста «Уральских пельменей» с молодыми людьми произошел в ночь с 9 на 10 марта. Уточнялось, что Соколов и его спутник, покинув бар, встретились с группой подростков, которые якобы захотели снять юмориста на видео и при этом озвучили неприятный для него комментарий.