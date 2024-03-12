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09:06, 12 марта 2024Экономика

Выигравшему пять миллионов долларов банкиру не разрешили оставить деньги себе

Bloomberg: суд Парижа обязал банкира вернуть выигранные у работодателя €4,5 млн

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Globallookpress.com

Во Франции суд обязал банкира Бертрана Лавиня, отсудившего 4,5 миллиона евро (4,9 миллиона долларов) у работодателя, вернуть деньги. Об этом сообщает Bloomberg.

Как постановил Высокий суд Франции, бывший сотрудник банка BNP Paribas, обвинявший работодателя в незаконном увольнении, уже подавал в суд против той же компании и использовал аналогичные аргументы в суде Лондона. Британский суд постановил выплатить ему компенсацию в размере 104 тысяч долларов. Однако позднее Лавинь решил вновь подать в суд на бывшего работодателя, но уже во Франции.

В результате суд не разрешил банкиру оставить себе деньги.

Ранее британец, которого уволили из-за возраста и несуществующей лысины, обвинил бывшего работодателя в дискриминации и отсудил миллионы рублей.

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      Марина Совина
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