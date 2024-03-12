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16:31, 12 марта 2024Россия

Белгородский губернатор сообщил о повторном обстреле города Шебекино

Губернатор Гладков: город Шебекино попал под повторный обстрел ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Город Шебекино Белгородской области попал под повторный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 12 марта, в своем Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

«Слава Богу, пострадавших нет», — отметил он.

Глава региона добавил, что после прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Всех людей оперативно вывели из здания. Пожарные занимаются ликвидацией возникшего возгорания.

Кроме того, на территории трех промышленных предприятий выбиты окна в административных корпусах и поврежден один легковой автомобиль на парковке в промзоне. Еще два легковых автомобиля посечено осколками рядом с гаражным кооперативом, рассказал губернатор.

Также разрушена часть железнодорожного полотна и имеется повреждение линии электропередачи. На транспортном сообщении это не скажется, так как пассажирские поезда в этом месте не проходят, отметил глава области.

«Оперативные службы работают на местах. Обход территорий продолжается», — указал Гладков.

Ранее 12 марта губернатор сообщил, что после предыдущего обстрела украинцами Шебекина пострадали три человека. Еще двое получили ранения в селе Головино Белгородского района.

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      Игорь Дмитров
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