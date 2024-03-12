В США запросили миллиарды долларов для снижения энергозависимости от России

Белый дом запросил 2,7 млрд долларов для снижения урановой зависимости от России

Урановой отрасли США необходимы 2,7 миллиарда долларов для закупок низкообогащенного топлива для снижения зависимости от импорта из России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект бюджета Соединенных Штатов на 2025 финансовый год (начнется в октябре 2024-го).

В администрации Белого Дома заявили, что средства необходимы для дополнительного финансирования урановой отрасли США. Эти деньги пойдут на приобретение низкообогащенного и высокопробного низкообогащенного видов топлива. Вкупе с долгосрочным запретом на импорт урана из России эти меры поспособствовали бы притоку инвестиций в частный сектор. «Эти меры придали бы новый импульс обогащению урана в США», — отмечается в документе.

В настоящее время на поставки из РФ приходится 20 процентов низкообогащенного урана, используемого в реакторах гражданских атомных электростанций (АЭС) США. В Белом доме считают, что закупки от альтернативных поставщиков помогли бы сократить энергетическую зависимость Соединенных Штатов от России.

Палата представителей США приняла законопроект о запрете импорта урана из России в первой половине декабря 2023 года. В феврале газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что эта мера может вступить в силу к концу 2024 года. В то же время, как уточняли собеседники, отмена запрета будет возможна в том случае, если у страны не найдется других вариантов для импорта урана из-за рубежа.