Боррель прокомментировал в СБ ООН урегулирование конфликта на Украине

Боррель: дипломатический путь на Украине должен оставаться открытым

Дипломатический путь урегулирования конфликта на Украине должен оставаться открытым. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«Мы полагаем, что дипломатический путь должен оставаться открытым, чтобы он смог привести к миру или по меньшей мере не к войне», — рассказал дипломат.

При этом Боррель обвинил Россию в стремлении достигнуть своих военных целей. По его словам, Европейскому союзу не пришло время для прекращения поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), «а также не пришло время для того, чтобы Украина подняла белый флаг и сдалась».

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что сторона, проигрывающая в конфликте на Украине, должна согласиться на переговоры и «поднять белый флаг». Заявление Понтифика вызвало негативную реакцию на Западе. Ряд крупных политиков обвинил Франциска в поддержке России подобными заявлениями.