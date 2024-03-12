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10:01, 12 марта 2024Наука и техника

Стальной пикап Tesla Илона Маска расстреляли на видео

Блогер JerryRigEverything расстрелял стальной пикап Tesla Cybertruck

Блогер Зак Нельсон, известный под ником JerryRigEverything, проверил прочность пикапа Tesla Cybertruck. Видео доступно на YouTube-канале автора.

Нельсон пытался опровергнуть миф о том, что стальной кузов Tesla Cybertruck является пуленепробиваемым. В частности, глава Tesla Илон Маск заявлял о том, что машину невозможно повредить выстрелом из пистолета. JerryRigEverything подтвердил этот тезис — после выстрела из 9-миллиметрового пистолета на стальной двери осталась лишь небольшая вмятина.

Пули 22 калибра также не смогли пробить стальной кузов автомобиля. Это удалось лишь тогда, когда Зак Нельсон расстрелял машину патронами 17-го калибра: однако пули остались внутри двери, хоть и пробили отверстие.

В заключение энтузиаст выстрелил по машине из снайперской винтовки патронами 50-го калибра. Стальная пластина была пробита насквозь, пуля прошла через кузов и вышла с обратной стороны. Нельсон также попытался прожечь корпус Cybertruck огнеметом The Boring Company, но огонь не оставил на авто никаких следов.

В конце февраля глава компании Tesla Илон Маск анонсировал выпуск второго поколения спортивного электрокара Roadster. «Серийный дизайн Roadster будет завершен и представлен к концу этого года», — пообещал Маск.

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      Андрей Ставицкий
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