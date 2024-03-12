ЕС призвали отправить войска на Украину из-за бездействия НАТО

Кроутер: ЕС должен отправить силы на Украину, пока НАТО бездействует

Европейский союз (ЕС) должен отправить войска в Украину, поскольку НАТО бездействует и не ведет активной борьбы с российскими войсками на украинской территории. Об этом заявил бывший помощник верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе и экс-полковник армии США Александр Кроутер, сообщает Newsweek.

«Это потрясающая возможность для ЕС активизироваться и заняться реальным делом», — заявил бывший высокопоставленный офицер, констатировав, что НАТО в настоящее время «забуксовало» и не может предпринять какие-либо значимые шаги для помощи Украине. По крайней мере до тех пор, пока состоится очередной саммит альянса в июле этого года.

Ранее глава Минобороны Словакии Роберт Калиняк предложил альтернативу отправке войск НАТО на Украину. Он заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) помогло бы возвращение боеспособных украинцев, а не отправка войск альянса, что лишь обострит конфликт с Россией.

«Ничего бы не помогло ВСУ больше, чем возвращение боеспособных украинцев. Воинственная оппозиция использует войну и страдания на Украине для убогой политической борьбы. Вместо того, чтобы посмотреть на войну реалистично, они все время кричат об оружии и дальнейшей эскалации конфликта», — рассказал министр.