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06:03, 12 марта 2024Мир

Аналитик рассказал о поисках союзников Украины аэродрома для F-16

Военный аналитик Михайлов: союзники Киева ищут аэродромы для запуска F-16

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Союзники Киева находятся в поиске решения о том, какая страна сможет предоставить свои аэродромы для запуска истребителей F-16. Об этом заявил в разговоре с Ura.ru руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.

Он обратил внимание, что у Украины нет необходимой инфраструктуры для данных самолетов. По его словам, для истребителей необходим не только аэродром, но также «ремонтная база, база для заправки, для обслуживания». В настоящий момент на Украине этой инфраструктуры нет, подчеркнул собеседник издания. «Так что они решают вопрос, откуда будут летать F-16, кто предоставит свое воздушное пространство и аэродромы», — рассказал Михайлов.

Аналитик отметил, что для страны, которая согласится предоставить место для взлета F-16, такое решение может быть чревато последствиями. В том числе он допустил угрозу военного конфликта между Россией и страной НАТО. Михайлов также высказал мнение, что история с истребителями «будет тянуться дальше еще не один месяц».

В начале года заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что на Украине началась подготовка аэродромов для использования западных истребителей F-16.

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