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15:20, 12 марта 2024Бывший СССР

Глава Гагаузии попросила Россию поднять вопрос давления на автономию в ООН

Глава Гагаузии Гуцул попросила РФ поднять проблему давления на автономию в ООН
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул попросила российское правительство поднять на площадке ООН проблему давления на автономию со стороны власти Молдавии, ее слова передает ТАСС.

«С господином Кириенко я говорила о том, чтобы нас услышало международное сообщество, узнало о наших проблемах, о том давлении, которому мы подвергаемся», — сообщила Гуцул в эфире телеканала «Россия-24», отметив, что надеется, что Гагаузия будет услышана на площадке ООН при поддержке президента России.

Ранее Евгения Гуцул обвинила власти Молдавии в лице Майи Санду и партии «Действие и солидарность» в создании из России образа врага для вступления в НАТО.

Так же Гуцул заявила о возможных провокациях Кишинева в отношении нее после визита в Россию. По ее словам, «сейчас обстановка тихая», однако имеются предпосылки для провокаций в виде уголовного преследования или давления со стороны властей Молдавии.

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      Валентин Карант
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