Губернатор показал кадры тушения нефтебазы в Орле после атаки дрона ВСУ

Губернатор Клычков показал кадры тушения загоревшейся из-за атаки ВСУ нефтебазы

В сети появились кадры тушения нефтебазы в Орле, которая загорелась в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале.

На кадрах видна работа пожарных, которые ликвидируют возгорание на объекте топливно-энергетического комплекса в Орле.

«В Орле ликвидированы последствия ночной атаки БПЛА. Возникшее задымление не представляет никакой опасности и является последствием работы пожарных служб», — отчитался глава региона, подчеркнув, что ситуация в регионе находится под контролем.

Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Орле в ночь на вторник, 12 марта. Там загорелась нефтебаза с топливом, площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Как уточнял мэр Орла Юрий Парахин, из-за атаки дрона в близлежащих от места атаки многоэтажек эвакуировали 17 человек.