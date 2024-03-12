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08:22, 12 марта 2024Россия

Появились подробности о пожаре на нефтебазе в Орле после атаки беспилотника

Площадь пожара на нефтебазе в Орле после атаки составляет 100 квадратных метров

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Площадь пожара в резервуаре с нефтепродуктами в Орле после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет около 100 квадратных метров. Такие подробности раскрыли в правительстве Орловской области, передает ТАСС.

«По информации ГУ МЧС по Орловской области, на объекте работают специальные службы в целях локализации пожара на площади в 100 квадратных метров», — сообщили власти.

Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Орле в ночь на вторник, 12 марта. Там загорелась нефтебаза с топливом. Пожарные оценивают площадь возгорания и объем горящей емкости. Как уточнял мэр Орла Юрий Парахин, из-за атаки дрона в близлежащих от места атаки многоэтажек эвакуировали 17 человек.

Всего над территорией России ночью, по последним данным, было перехвачено не менее 25 беспилотников. Силы ПВО поразили украинские дроны в Московской, Ленинградской Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областях.

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      Анастасия Шейкина
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