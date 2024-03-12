Губернатор заявил о продолжающейся работе систем ПВО над Курском

Губернатор Старовойт: средства ПВО продолжают работу в небе над Курском

Средства противовоздушной обороны (ПВО) продолжают работу в небе над Курском. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Ранее Старовойт сообщил о новой попытке атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. Он рассказал, что средства ПВО уничтожили три украинских дрона самолетного типа. До этого губернатор заявляли об уничтожении еще трех летательных аппаратов над Фатежским и Золотухинским районами.