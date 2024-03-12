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15:09, 12 марта 2024Силовые структуры

Главаря банды воров осудили на 11,5 года колонии за кражу ценной иконы

В Клинцах суд дал 11,5 года колонии рецидивисту за кражу иконы ХIХ века

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Клинцовский городской суд приговорил к 11,5 года колонии 37-летнего местного жителя, похитившего антикварную икону 12 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

Суд установил, что в период с декабря 2009 по август 2010 года ранее судимый мужчина собрал банду воров, промышлявших кражами товаров из магазинов, телят из коровников, запчастей из автосервиса, а также ценностей из частных домов местных жителей. ОПГ действовала на территории Клинцовского, Суражского, Новозыбковского, Унечского и Красногорского районах Брянской области. Общая сумма причиненного материального ущерба превышает 1,7 миллиона рублей.

Среди похищенного главарем группировки была икона «Предста Царица Спас Великий Архиерей», вынесенная из Свято-Никольского храма в Клинцах, стоимостью 500 тысяч рублей. Она представляет собой образец поздней русской старообрядческой иконописи и русского ювелирного искусства конца ХIХ века.

В течение 12 лет рецидивист находился в федеральном розыске.

Ранее сообщалось, что в Москве суд рассмотрит дело 18-летнего похитителя антикварных икон.

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      Анна Габай
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