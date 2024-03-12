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13:03, 12 марта 2024Среда обитания

Китай обвинили в снижении усилий по борьбе с глобальной проблемой

Reuters: Китай обвинили в невыполнении задач по борьбе с вредными выбросами

Фото: Thomas Peter / Reuters

Китай перестал выполнять ключевые задачи по борьбе с вредными выбросами. Не сдержав данные правительством климатические обещания, Пекин может лишиться авторитета на международной арене, предупреждает Reuters со ссылкой на аналитиков.

По мнению экспертов, КНР сильно отстает от намеченных целей: сократить потребление энергии и выбросы углекислого газа на единицу ВВП на 13,5 и 18 процентов к 2025 году. Без этого страна не сможет достичь нулевых выбросов углекислого газа (CO2) к 2060-му — планки, поставленной местными властями. Нагнать упущенное можно при согласованной работе всех секторов экономики, считает старший аналитик консалтинговой компании Wood Mackenzie Джом Мадам. Вместо этого Китай в новом плане на год снизил прежние амбициозные показатели по сокращению энергопотребления до 2,5 процента. Новых целей по сокращению вредной эмиссии на 2024 год республика не поставила, не говоря о мерах по постепенному отказу от угля.

Если Поднебесная не удвоит силы по борьбе с глобальным потеплением, страна рискует утратить доверие мирового сообщества, прогнозирует ведущий аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха Лаури Мюлливирта. Китай не раз критиковал другие государства за постановку заоблачных целей, а теперь может сам оказаться в той же ловушке, поясняет специалист.

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Китай является крупнейшим в мире загрязнителем окружающей среды и второй по величине экономикой. Доля вредной эмиссии КНР составляет 35 процентов от общего объема выбросов на планете. Приверженность республики климатическим целям вызывает у мировых держав беспокойство. Пекин утверждает, что борется с вредными выбросами упорнее большинства быстроразвивающихся стран. По официальным данным, в 2023 году энергоемкость Китая снизилась на 0,5 процента, не дотянув до целевого показателя в два процента. Однако с февраля в расчетах не учитываются неископаемые виды топлива, такие как ядерная энергия. На самом же деле потребление энергии за это время могло даже вырасти — на полпроцента, считают эксперты.

Они полагают, что китайские власти должны сосредоточиться на повышении эффективности в промышленности и строительстве. Поможет преодолеть отставание и увеличение финподдержки компаниям для модернизации производства. Помимо этого, аналитики подчеркивают необходимость расширить местный углеродный рынок. Достичь нулевых выбросов Китаю удастся, если к 2025 году энергоемкость будет снижена не менее чем на шесть процентов, говорит Мюлливирта.

В то же время директор пекинского Института общественных и экологических проблем Ма Цзюнь заявляет, что в будущем политика сокращения энергопотребления потеряет актуальность. Экономический рост будет зависеть прежде всего от возобновляемых источников энергии, а значит, и от углеродоемкости отрасли. В этом году, по прогнозам аналитиков, данный показатель Китай сумеет снизить на три процента. Уже в следующем году интенсивность выбросов CO2 может упасть на семь процентов.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) возложило на Китай надежду по спасению планеты от вредных выбросов. За 2023 год КНР ввела в эксплуатацию столько же солнечных батарей, сколько все страны мира за 2022-й. Республика, по прогнозам агентства, уже в этом году способна достичь «внутренней» цели по внедрению солнечной и ветрогенерации, поставленной на 2030 год.

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      Виктория Клабукова
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