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13:24, 12 марта 2024Интернет и СМИ

Кудрявцева раскрыла подробности восстановления после операции

Ведущая Лера Кудрявцева рассказала, что у нее сходит отек после операции на ноге

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что у нее сходит отек после операции на ноге. Подробности восстановления она раскрыла в своем Telegram-канале.

«Отек намного меньше, на ногу могу уже наступать (не всем весом). Начинаю по чуть-чуть разрабатывать сгибание. Такие дела», — написала ведущая.

Ранее Кудрявцева рассказала, что принимает обезболивающие после операции на ноге. «Сегодня доктор случайно поднял мою ногу под каким-то другим углом. Как же я орала! Искры из сглаз посыпались», — жаловалась телеведущая.

О проведении операции из-за серьезной травмы ноги Кудрявцева сообщила 18 февраля. Она отметила, что восстановление может занять около полугода.

Травму знаменитость получила на репетиции во время прыжка. «Обычный такой прыжок — руки вверх, ноги в стороны. Никаких трюков, танцев не было. Вдруг услышала дикий хруст в колене и с дикой болью просто упала на сцену», — сказала она. У телеведущей диагностировали тяжелый разрыв крестообразной связки и перелом мыщелка тазобедренного сустава.

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      Олег Давыдов
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