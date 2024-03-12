Кудрявцева раскрыла подробности восстановления после операции

Ведущая Лера Кудрявцева рассказала, что у нее сходит отек после операции на ноге

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что у нее сходит отек после операции на ноге. Подробности восстановления она раскрыла в своем Telegram-канале.

«Отек намного меньше, на ногу могу уже наступать (не всем весом). Начинаю по чуть-чуть разрабатывать сгибание. Такие дела», — написала ведущая.

Ранее Кудрявцева рассказала, что принимает обезболивающие после операции на ноге. «Сегодня доктор случайно поднял мою ногу под каким-то другим углом. Как же я орала! Искры из сглаз посыпались», — жаловалась телеведущая.

О проведении операции из-за серьезной травмы ноги Кудрявцева сообщила 18 февраля. Она отметила, что восстановление может занять около полугода.

Травму знаменитость получила на репетиции во время прыжка. «Обычный такой прыжок — руки вверх, ноги в стороны. Никаких трюков, танцев не было. Вдруг услышала дикий хруст в колене и с дикой болью просто упала на сцену», — сказала она. У телеведущей диагностировали тяжелый разрыв крестообразной связки и перелом мыщелка тазобедренного сустава.