Минобороны опубликовало новые кадры с уничтоженной техникой украинских ДРГ
Минобороны России показало кадры с уничтоженной техникой украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Соответствующий ролик оказался в распоряжении «Ленты.ру».
Отмечается, что техника диверсантов была уничтожена в приграничной зоне в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области.
По их данным, были уничтожены американские боевые бронированные машины М113, а также личный состав ДРГ.
«Понеся существенные потери, противник отброшен от границы Российской Федерации. Прорыв ДРГ противника на территорию Российской Федерации не допущен», — говорится в сообщении.
В ночь на 12 марта, на территорию региона сразу по трем направлениям — в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшина — попыталась прорваться диверсионно-разведывательная группа. Российские войска отразили атаку, не дав агрессорам пересечь границу. По данными Минобороны, диверсанты потеряли до 60 человек, пять танков и бронетранспортер.