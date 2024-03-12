Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике

Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью украинском БПЛА

Силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом во вторник, 12 марта, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что БПЛА противника был уничтожен в 9:15 по московскому времени.