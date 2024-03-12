Мужчинам раскрыли главные причины импотенции

Возраст, высокое артериальное давление и стресс являются главными причинами развития эректильной дисфункции, считает уролог-андролог Батор Гончиков. Его слова цитирует «Газета.Ru».

Специалист подчеркнул, что с возрастом у большинства мужчин возникают проблемы с эрекцией из-за естественного снижения уровня тестостерона. Также, по его словам, спровоцировать импотенцию могут высокое артериальное давление, атеросклероз и другие сердечно-сосудистые заболевания. Гончиков объяснил, что при этих болезнях сужаются артерии и сосуды, которые в том числе питают половые органы и влияют на их работу.

Еще одна достаточно распространенная причина — это психологические проблемы, в том числе стресс, депрессия и тревожность Батор Гончиков врач-андролог, уролог

Уролог также предупредил, что эректильная дисфункция может развиться на фоне сахарного диабета, так как скачки сахара иногда повреждают нервы и сосуды, в том числе питающие гениталии. Кроме того, по его словам, интимные проблемы нередко возникают из-за приема некоторых лекарственных препаратов, употребления алкоголя, курения и сидячего образа жизни.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил, что мужчины, которые часто пьют шампанское, могут остаться бездетными. Врач объяснил, что игристые вина провоцируют дегенерацию сосудов и нарушают кровообращение в половых органах.