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21:01, 12 марта 2024Забота о себе

Мужчинам раскрыли главные причины импотенции

Фото: Unsplash

Возраст, высокое артериальное давление и стресс являются главными причинами развития эректильной дисфункции, считает уролог-андролог Батор Гончиков. Его слова цитирует «Газета.Ru».

Специалист подчеркнул, что с возрастом у большинства мужчин возникают проблемы с эрекцией из-за естественного снижения уровня тестостерона. Также, по его словам, спровоцировать импотенцию могут высокое артериальное давление, атеросклероз и другие сердечно-сосудистые заболевания. Гончиков объяснил, что при этих болезнях сужаются артерии и сосуды, которые в том числе питают половые органы и влияют на их работу.

Еще одна достаточно распространенная причина — это психологические проблемы, в том числе стресс, депрессия и тревожность

Батор Гончиковврач-андролог, уролог

Уролог также предупредил, что эректильная дисфункция может развиться на фоне сахарного диабета, так как скачки сахара иногда повреждают нервы и сосуды, в том числе питающие гениталии. Кроме того, по его словам, интимные проблемы нередко возникают из-за приема некоторых лекарственных препаратов, употребления алкоголя, курения и сидячего образа жизни.

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      Екатерина Улитина
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