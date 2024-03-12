На Украине заявили об усталости Британии от помощи Киеву

Экс-посол Пристайко: Залужный столкнется с усталостью Лондона от помощи Киеву

Экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный на посту посла в Лондоне столкнется с усталостью Великобритании от помощи Киеву. Об этом заявил бывший посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью «Украинской правде».

«К величайшему сожалению, все устают, война длится годами. И наши британские друзья так же устают. Я говорю о том, что новому послу придется находить новые аргументы и новые варианты поддержки для Украины», — заявил он.

При этом, Пристайко отметил, что одной из главных задач нового посла станет восстановить и вдохнуть новую жизнь в поддержку, оказываемую Киеву. Однако, по его словам, Великобритания во многом исчерпала свои ресурсы, в том числе военные.

«Все, что можно было дать, нам дали. К примеру, танки, которые нам очень нужны», — сообщил дипломат.

Кроме того, он обратил внимание, что Киев не получил агреман (предварительное согласие — прим. «Ленты.ру») от Лондона на момент назначения Залужного послом.

7 марта МИД Украины сообщил о назначении экс-главкома ВСУ послом Украины в Великобритании. Его кандидатуру согласовал президент республики Владимир Зеленский.