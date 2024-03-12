Над Воронежем сбили беспилотник ВСУ
Губернатор Гусев сообщил, что ПВО уничтожила над Воронежем беспилотникСюжетАтаки ВСУ на Курскую область
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Несмотря на инцидент, режим опасности от воздушных целей не вводился.
Политик добавил, что лично держит на контроле оперативную ситуацию в области.
Ночью 12 марта сообщалось о масштабной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы. так, дроны были сбиты в Московской, Курской и Тульской областях. В Орле из-за попадания обломков БПЛА в резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе начался пожар. Во всех случаях обошлось без пострадавших.