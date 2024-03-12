Над Воронежем сбили беспилотник ВСУ

Губернатор Гусев сообщил, что ПВО уничтожила над Воронежем беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Несмотря на инцидент, режим опасности от воздушных целей не вводился.

Политик добавил, что лично держит на контроле оперативную ситуацию в области.

Ночью 12 марта сообщалось о масштабной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы. так, дроны были сбиты в Московской, Курской и Тульской областях. В Орле из-за попадания обломков БПЛА в резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе начался пожар. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

