Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:00, 12 марта 2024Россия

Над Воронежем сбили беспилотник ВСУ

Губернатор Гусев сообщил, что ПВО уничтожила над Воронежем беспилотник
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Несмотря на инцидент, режим опасности от воздушных целей не вводился.

Политик добавил, что лично держит на контроле оперативную ситуацию в области.

Ночью 12 марта сообщалось о масштабной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы. так, дроны были сбиты в Московской, Курской и Тульской областях. В Орле из-за попадания обломков БПЛА в резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе начался пожар. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава ЦРУ назвал срок нового контрнаступления ВСУ. В качестве альтернативы Киеву предрекли «еще больше Авдеевок»

      Аналитик рассказал о поисках союзников Украины аэродрома для F-16

      Над Воронежем сбили беспилотник ВСУ

      В США сравнили отставку Байдена с попыткой отобрать ключи у упрямого деда

      Назван предел роста стоимости биткоина

      Карлсон рассказал американцам о пути возвращения Крыма в состав России

      Раскрыта судьба расчета уничтоженного на Украине ЗРК Patriot

      Сообщавшего о проблемах со сборкой Boeing нашли мертвым после дачи показаний

      Актер Джеймс Макэвой рассказал о травмах на съемках сцены оргии

      Мужчины и женщины перечислили самые необычные возбуждающие их вещи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше