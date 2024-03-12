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12:47, 12 марта 2024Экономика

Объем мировой экономики оказался равен глобальным долгам по облигациям

ОЭСР: объем долгов по облигациям в мире равен $100 трлн, как и глобальный ВВП

Фото: Romeo Ranoco / Reuters

Совокупный объем долга по суверенным и корпоративным облигациям в мире в конце 2023 года достиг почти 100 триллионов долларов, что соответствует размеру глобального ВВП, говорится в ежегодном отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Рост финансирования за счет облигаций там связали с изменениями денежно-кредитной политики (ДКП) после мирового финансового кризиса 2008 года, отразившими реакцию на растущие потребности в госрасходах как в развитых, так и в развивающихся экономиках. Отмечается, что принятие экспансионистской ДКП повлияло и на корпорации по всему миру.

За прошедшие 15 лет общий долг 38 стран-участниц ОЭСР вырос с 24 до 54 триллионов долларов, причем примерно половина суммы, как оказалось, приходится на США, доля которых удвоилась за указанный период времени. Около 40 процентов гособлигаций имеют срок обращения до 2026 года.

Объем непогашенных корпоративных бондов в мире за тот же период вырос с 21 до 34 триллионов. Примерно у трети из них до погашения остается не более трех лет, говорится в отчете.

В декабре сообщалось, что доходность долгосрочных гособлигаций Китая опустилась до минимальных с 2007 года 2,94 процента. Низкий показатель доходности означает высокий спрос на них и рост стоимости бумаг.

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      Дмитрий Воронин
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