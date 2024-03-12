Из Windows разрешили удалить бесполезную программу

Neowin: Microsoft разрешила удалить приложение хранилища OneDrive из Windows 11

Пользователям Windows 11 впервые разрешили удалить приложение хранилища OneDrive. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты обратили внимание на новый документ поддержки, появившийся на сайте Microsoft. В нем представители компании заявили, что пользователи Windows 11 смогут отключить облачное хранилище OneDrive и полностью удалить его приложение с компьютера.

OneDrive — сервис облачного хранилища документов, встроенный в Windows. По словам авторов Neowin, многие пользователи считают программу бесполезной и назойливой. Так, в 2023 году Microsoft настраивала Windows таким образом, что пользователям часто демонстрировалась реклама OneDrive. Кроме того, они стали свидетелями ошибки, которая указывала на необходимость обновить настройки сервиса.

Для удаления приложения OneDrive необходимо зайти в раздел «Добавить или удалить программы» в настройках ОС, а дальше нажать на кнопку «Удалить». Возможность удалить OneDrive доступна для пользователей Windows 10 и 11.

В начале марта корпорация Microsoft объявила о прекращении поддержки приложений для Android в Windows 11. Данная опция появилась вместе с выходом Windows 11 в июне 2021 года.