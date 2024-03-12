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09:29, 12 марта 2024Спорт

Овечкин прервал результативную серию

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прервал пятиматчевую результативную серию

Фото: Danny Murphy / Icon Sportswire / Globallookpress.com

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прервал результативную серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Статистика доступна на сайте лиги.

Овечкин не отметился результативными действиями в матче против «Виннипег Джетс» (0:3). Ранее на протяжении пяти матчей российский нападающий набирал очки — забросил две шайбы и сделал четыре передачи.

Всего на счету Овечкина 840 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до 54 голов.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 60 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 18 голов и 30 результативных передач.

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      Дарья Коршунова
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