Пашинян назвал желаемые шаги со стороны ЕС

Пашинян: продление мандата наблюдателей ЕС отразит характер отношений с Арменией

Европейский союз (ЕС) должен принять шаги, которые продемонстрируют характер отношений с Арменией. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает «Sputnik Армения» в своем Telegram-канале.

Пашинян ответил на вопрос о возможной подаче заявки на членство в Евросоюзе. По его словам, Армения уже сейчас готова расширять повестку сотрудничества с объединением.

По мнению армянского премьера, ЕС должен принять шаги, которые станут «отражением сильных и глубоких отношений со страной». В качестве желаемых шагов он назвал либерализацию виз и доступа армянских товаров на европейский рынок. Пашинян также выделил углубление сотрудничества в сфере безопасности вплоть до расширения возможностей миссии ЕС и продления мандата наблюдателей до 2027 года.

Ранее издание «Грапарак» сообщило о планах Пашиняна подать заявку на вступление в ЕС до осени. «Пашинян дал понять, что Запад требует практических шагов по отделению от России и удалению ее из региона», — заявили журналисты.