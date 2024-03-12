Россиянин сел на 15 лет за сексуальное насилие над двумя девочками

В Ярославской области суд дал 15 лет педофилу за надругательство над школьницами

В Ярославской области суд приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие над двумя школьницами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

Мужчина признан виновным по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Свою вину в ходе заседания фигурант не признал.

По данным следствия, с марта по июнь 2023 года в селе Купанское городского округа Переславль-Залесский педофил не менее пяти раз надругался над девочками.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы за надругательство над двумя школьницами. Жертвами педофила стали две девочки 10 и 11 лет.