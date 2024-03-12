В России отреагировали на возможную переброску 300 тысяч военных НАТО в Польшу

Сенатор Джабаров: РФ воспользуется всеми видами вооружения при агрессии НАТО

Россия воспользуется всеми видами вооружения, которые есть у страны, в случае прямой агрессии со стороны НАТО, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на возможную переброску 300 тысяч военных альянса в Польшу.

«Мы видим, что они вошли в раж. Наши бывшие союзники по Варшавскому договору (Польша — прим. «Ленты.ру») стараются показаться отъявленными натовцами и агрессорами. Но в случае агрессии со стороны стран НАТО разговор будет коротким», — заявил Джабаров.

Если есть угроза национальной безопасности Российской Федерации, мы воспользуемся всеми видами вооружения, которые у нас имеются. Об этом не раз говорил президент [России Владимир] Путин — наш Верховный главнокомандующий Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

«Мы никуда не лезем. Нам не нужна ни Польша, ни другие страны НАТО. Мы ведем принципиальный разговор с Украиной, и пусть они (НАТО — прим. «Ленты.ру») нам не мешают», — заключил сенатор.

Ранее генерал польской армии Кароль Дымановский заявил, что НАТО может перебросить около 300 тысяч военных в Польшу в случае возникновения для нее военной угрозы со стороны России.

10 марта глава Минобороны Польши Радослав Сикорский сообщил, что некоторые страны НАТО уже отправили своих военных на Украину. Он отказался их перечислять, однако признал их присутствие на территории страны.

