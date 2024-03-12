Полина Гагарина раскрыла секрет стройной фигуры

Певица Полина Гагарина призналась, что не сидит на диетах ради стройной фигуры

Российская певица Полина Гагарина в беседе с изданием Spb.kp.ru раскрыла секрет стройной фигуры.

Так, 36-летняя исполнительница ответила на вопрос журналистов об ее отношении к новостям о том, что многие звезды ради похудения прибегают к различным препаратам. Оказалось, что артистка выступает против подобных методик.

«Если я еще что-то в себя кольну, вы точно со мной попрощаетесь. Мне хватает экстрима в жизни: столько перелетов и работы! Я не сижу на диетах. Сегодня даже шаурму съела перед концертом», — призналась артистка.

В мае 2023 года Полина Гагарина ответила на критику ее фигуры. Тогда знаменитость рассказала, что часто подвергается в сети насмешкам со стороны хейтеров по поводу размера ее груди.