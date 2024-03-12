Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:26, 12 марта 2024Ценности

Полина Гагарина раскрыла секрет стройной фигуры

Певица Полина Гагарина призналась, что не сидит на диетах ради стройной фигуры

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Российская певица Полина Гагарина в беседе с изданием Spb.kp.ru раскрыла секрет стройной фигуры.

Так, 36-летняя исполнительница ответила на вопрос журналистов об ее отношении к новостям о том, что многие звезды ради похудения прибегают к различным препаратам. Оказалось, что артистка выступает против подобных методик.

«Если я еще что-то в себя кольну, вы точно со мной попрощаетесь. Мне хватает экстрима в жизни: столько перелетов и работы! Я не сижу на диетах. Сегодня даже шаурму съела перед концертом», — призналась артистка.

В мае 2023 года Полина Гагарина ответила на критику ее фигуры. Тогда знаменитость рассказала, что часто подвергается в сети насмешкам со стороны хейтеров по поводу размера ее груди.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытались прорвать границу России. ФСБ заявила, что уничтожены свыше 100 украинских бойцов

      Минобороны раскрыло подробности о потерпевшем крушение под Иваново Ил-76

      Известная журналистка появилась на «Оскаре» в созданном Анджелиной Джоли платье

      В Минобороны назвали причину крушения Ил-76 в Ивановской области

      Россиянам предложили купить уникальный смартфон

      Стало известно о найденных на месте крушения Ил-76 под Иваново телах погибших

      Раскрыт еще один кандидат на пост главного тренера «Спартака»

      Названа новая версия падения военного самолета под Иваново

      Стало известно о 12 погибших при крушении Ил-76

      Минобороны подтвердило крушение Ил-76 в Ивановской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше