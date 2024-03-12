Porsche AG захотела продать российские активы

Porsche AG захотела продать активы российских «дочек» до конца 2024 фингода

Немецкий производитель автомобилей Porsche AG захотел завершить продажу российских «дочек» до конца 2024 финансового года. Об этом говориться в отчете компании по итогам прошлого года, передает РИА Новости.

На сегодняшний день компании принадлежат три дочерних компании в стране – двух дилеров ООО «Порше Руссланд» и ООО «Порше Центр Москва», а также Porsche Financial Services Russland.

Ранее стало известно, что в портах США заблокировали тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi после того, как владелец Porshe, концерн Volkswagen обнаружила деталь китайского производителя, якобы нарушавшего законы о применении принудительного труда.