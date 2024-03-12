Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
00:08, 13 марта 2024Экономика

Porsche AG захотела продать российские активы

Porsche AG захотела продать активы российских «дочек» до конца 2024 фингода

Фото: Johannes Eisele / Reuters

Немецкий производитель автомобилей Porsche AG захотел завершить продажу российских «дочек» до конца 2024 финансового года. Об этом говориться в отчете компании по итогам прошлого года, передает РИА Новости.

На сегодняшний день компании принадлежат три дочерних компании в стране – двух дилеров ООО «Порше Руссланд» и ООО «Порше Центр Москва», а также Porsche Financial Services Russland.

Ранее стало известно, что в портах США заблокировали тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi после того, как владелец Porshe, концерн Volkswagen обнаружила деталь китайского производителя, якобы нарушавшего законы о применении принудительного труда.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Анонсировано большое интервью Путина

      Субфлагман Samsung получил рекордную память

      Венгрия допустила отправку рядом стран ЕС войск на Украину

      Porsche AG захотела продать российские активы

      Вагенкнехт ответила на утечку разговора немецких офицеров

      США объявили о планах продажи ракет Польше

      На Леонида Волкова напали с молотком

      Школьница из Луганска написала письмо Макрону

      Клинтон рассказал о попытках сделать Россию и США партнерами

      В США заявили о планах Белого дома отвернуться от Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше