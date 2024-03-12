Последствия атаки дрона на администрацию Белгорода попали на видео

Появилось видео последствий атаки дрона ВСУ на здание администрации Белгорода

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание администрации Белгорода повреждены фасад, выбиты стекла и двери. Кадры последствий публикует Telegram-канал «Белгород №1».

На кадрах видны разрушения при входе в здание мэрии. Так, надпись «администрация города Белгорода», которая была вывешена при входе, исчезла практически полностью. На стене остались висеть лишь некоторые буквы.

Повреждения есть в том числе на втором этаже — там расположены кабинеты мэра города и его заместителей. Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали две женщины. Одна получила осколочные ранения, вторая — контузию.

Утром 12 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять воздушных целей на подлете к Белгороду в Белгородском районе. Минобороны России ранее сообщало, что утром в тот же день над Белгородской областью перехвачено восемь снарядов ракетной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Также была уничтожена ракета тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У». В регионе тогда звучал сигнал ракетной опасности.

