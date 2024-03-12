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13:30, 12 марта 2024Россия

Появились подробности о возможном падении военного самолета под Иваново

«112»: предварительно, военный самолет упал в лесопосадке под Иваново

Кадр: Telegram-канал «112»

По предварительным данным, военно-транспортный самолет упал в лесопосадке в Ивановской области. Такие подробности сообщил Telegram-канал «112».

По их данным, воздушное судно не смогло долететь до взлетно-посадочной полосы Северного аэродрома.

О происшествии стало известно 12 марта. Местные жители сообщили о падении самолета на Северном аэродроме. «На Северном аэродроме упал самолет, слышны хлопки взрыва, работают сирены, пишут подписчики», — сообщили очевидцы.

Позднее появилось видео горящего самолета в небе над Ивановской областью. По данным источника Telegram-канала Baza, ролик был снят в районе Пустошь-Бор.

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      Никита Абрамов
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