Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:41, 12 марта 2024Бывший СССР

В Госдуме ответили на призыв Киева к Грузии остановить авиасообщение с Россией

Депутат Затулин усомнился в том, что Грузия остановит авиасообщение с РФ

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин усомнился в том, что Грузия остановит авиасообщение с Россией после призыва Украины. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я не думаю, что это в интересах Грузии. Киев и раньше злоупотреблял указаниями в адрес Грузии. Например, что ей нужно освободить [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили и так далее. Мне кажется, что это вызывает у правящей коалиции и у правительства Грузии одно только раздражение. Я не верю, что они будут подчиняться таким указаниям из Киева», — ответил Затулин.

Ранее глава парламентской фракции партии украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Грузия должна остановить авиасообщение с Россией ради нормализации отношений с Украиной.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил сожаление в связи с заявлением Арахамии, выдвинувшего Тбилиси ряд требований для нормализации отношений. При этом он отметил, что страна решительно поддерживает украинский народ и выражает солидарность с украинским государством.

Всемирный фестиваль молодежи-2024
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытались прорвать границу России. ФСБ заявила, что уничтожены свыше 100 украинских бойцов

      Появились кадры падения двигателя военного самолета Ил-76 под Иваново

      Минобороны раскрыло подробности о потерпевшем крушение под Иваново Ил-76

      Известная журналистка появилась на «Оскаре» в созданном Анджелиной Джоли платье

      В Минобороны назвали причину крушения Ил-76 в Ивановской области

      Россиянам предложили купить уникальный смартфон

      Стало известно о найденных на месте крушения Ил-76 под Иваново телах погибших

      Раскрыт еще один кандидат на пост главного тренера «Спартака»

      Названа новая версия падения военного самолета под Иваново

      Стало известно о 12 погибших при крушении Ил-76

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше