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14:53, 12 марта 2024Из жизни

Редчайшую банкноту выставили на аукцион за 3,5 миллиона рублей

В Великобритании банкноту Банка Англии 1894 года выставили на торги за £30 тыс.

Фото: Bank of England / Turkcewiki

В Великобритании на аукцион выставили редчайшую банкноту 1894 года выпуска. Об этом сообщает The Sun.

Выставленный на торги лот, который эксперты оценили в 30 тысяч фунтов стерлингов (3,5 миллиона рублей), представляет собой денежную купюру номиналом 100 фунтов стерлингов, выпущенную в Бирмингеме, графство Уэст-Мидлендс.

Артефакт особенно ценен тем, что был лично подписан Главным кассиром Банка Англии Хорасом Джорджем Боуэном. Он занимал этот пост с 1893 по 1902 год. Сейчас коллекционерам известно только два подобных банковских билета, включая выставленный на продажу, номиналом выше пяти фунтов стерлингов.

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Дополнительную ценность лоту придает то, что бирмингемский филиал Банка Англии, который появился в 1827 году, был окончательно закрыт в 1997-м. «Это будет настоящая жемчужина любой коллекции банкнот XIX века», — заявил устроитель торгов Эндрю Паттисон.

Торги стартуют 14 марта. Среди других примечательных лотов предстоящего аукциона специалисты отмечают банкноту номиналом 500 фунтов стерлингов, выпущенную в 1929 году. На ней стоит подпись Бэзила Гейджа Каттернса, который занимал пост Главного кассира Банка Англии с 1929 по 1934 год. Эту купюру оценивают примерно в 24 тысячи фунтов стерлингов (около 2,8 миллиона рублей).

Ранее в Великобритании редчайшую денежную купюру продали за сумму, в тысячи раз превышающую ее номинал. На аукцион была выставлена банкнота номиналом пять фунтов стерлингов, выпущенная отделением Банка Англии в Лидсе в 1900 году.

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      Никита Савин
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