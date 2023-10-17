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16:04, 17 октября 2023Из жизни

Редкая купюра номиналом пять фунтов ушла с молотка за миллионы рублей

Редкую банкноту 1900 года продали с аукциона за 32 тысячи фунтов стерлингов

Фото: BNPS

В Великобритании редчайшую денежную купюру продали за сумму, в тысячи раз превышающую ее номинал. Об этом сообщает «Би-би-си».

На аукцион была выставлена банкнота номиналом пять фунтов стерлингов, выпущенная отделением Банка Англии в Лидсе в 1900 году. Ее отличительный признак — подпись Хораса Боуэна, который был главным кассиром Банка Англии с 1893 по 1902 год. Уцелели лишь несколько купюр с такой подписью, и все они хранятся в частных коллекциях.

Специалисты аукционного дома оценивали возможную стоимость лота в 16 тысяч фунтов стерлингов (1,9 миллиона рублей), однако в ходе торгов эта сумма выросла до 32 тысяч фунтов стерлингов (3,8 миллиона рублей). В тот же день другая пятифунтовая купюра, выпущенная в 1862 году, ушла с молотка за 20 тысяч фунтов стерлингов (2,4 миллиона рублей).

Торг был на редкость яростным. Банкноты достались двум разным покупателям, причем оба — опытные коллекционеры английских банкнот

Эндрю Паттисонглава отдела банкнот аукционного дома Noonans
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Владельцем проданной пятифунтовой купюры 1900 года долгое время был британский предприниматель и филантроп Дэвид Кирх, собирающий провинциальные британские банкноты. Как пишет издание The Sun, около десяти лет назад он продал ее другому коллекционеру, который предпочел остаться неизвестным.

Ранее сообщалось, что редкую купюру номиналом в 10 тысяч долларов, выпущенную во времена Великой депрессии, продали на аукционе за рекордные 480 тысяч долларов, превысив прежний максимум почти на 100 тысяч.

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    Олег Парамонов
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