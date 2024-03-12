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03:32, 12 марта 2024Мир

Разведка США заявила об отсутствии у России стремления к конфликту с НАТО

Американская разведка: Россия не стремится к прямому конфликту с США и НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stringer / Reuters

Россия не стремится к прямому вооруженному конфликту с США и НАТО, считает американская национальная разведка. Об этом говорится в докладе офиса главы ведомства Эврил Хейнс.

При этом в документе отмечается, что Россия является «устойчивым и способным противником». Согласно прогнозам разведки, Москва продолжит проявлять военную активность, однако ее интенсивность не будет достигать уровня, превышение которого может спровоцировать глобальный военный конфликт.

Ранее об отсутствии военной угрозы со стороны России заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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      Марина Совина
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