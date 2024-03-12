Разведка США заявила об отсутствии у России стремления к конфликту с НАТО

Американская разведка: Россия не стремится к прямому конфликту с США и НАТО

Россия не стремится к прямому вооруженному конфликту с США и НАТО, считает американская национальная разведка. Об этом говорится в докладе офиса главы ведомства Эврил Хейнс.

При этом в документе отмечается, что Россия является «устойчивым и способным противником». Согласно прогнозам разведки, Москва продолжит проявлять военную активность, однако ее интенсивность не будет достигать уровня, превышение которого может спровоцировать глобальный военный конфликт.

Ранее об отсутствии военной угрозы со стороны России заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.