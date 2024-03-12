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19:22, 12 марта 2024Экономика

Евросоюз снял индивидуальные антироссийские санкции с трех человек

Совет ЕС не продлил индивидуальные антироссийские санкции против трех человек

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейские индивидуальные санкции, связанные с конфликтом на Украине, продлены на полгода, до 15 сентября, в отношении более чем 2,1 тысячи физических и юридических лиц. Об этом говорится в сообщении Совета Евросоюза.

В общей сложности ЕС ввел 13 пакетов антироссийских санкций. В последний из них вошли 106 физических и 88 юридических лиц. При этом фигурантами списков являются и компании из третьих стран, таких как Индия, Китай, Казахстан, Таиланд, Шри-Ланка.

Исключены их списков 12 человек, девяти из них нет в живых. В публикации не уточняется, о каких трех остальных физических лицах идет речь.

Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента одобрили закон, который дает правовое основание для конфискации «криминальных активов» в Евросоюзе. В список таких активов попадают имущество и счета лиц, которые либо способствуют нарушению санкций в отношении экспорта товаров в Россию, либо пытаются вывести свою собственность из-под ограничительных мер.

В случае утверждения этой директивы Советом ЕС европейские страны смогут начать законную конфискацию, чтобы в дальнейшем использовать активы в интересах Украины.

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      Платон Щукин
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