Шведов призвали запастись консервами перед войной с Россией

Sud Ouest: Швеция призвала граждан запастись консервами и едой перед войной с РФ

Швеция призвала своих граждан запастись продуками питания, лекарствами и предметами первой необходимости перед потенциальной войной с Россией. Об этом сообщает французский портал Sud Ouest.

«Консервы, портативный фильтр для воды, аптечка и радио. Это то, чем рекомендует запастись правительство», — говорится в материале.

Как указывают авторы, шведское правительство отмечает необходимость иметь запас еды и медикаментов как минимум на три месяца.

7 марта Швеция официально вступила в НАТО. Королевство стало 32-м членом Североатлантического альянса.