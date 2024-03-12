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18:03, 12 марта 2024Россия

Сигнал ракетной опасности в Белгороде отменили спустя почти 13 часов

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Сигнал ракетной опасности продлился почти 13 часов. Мэрия Белгорода опубликовала предупреждение в 5:09 утра 12 марта.

Помимо этого, в семь утра ракетную опасность объявляли и на остальной территории Белгородской области. О ее отмене не сообщалось.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал здание администрации Белгорода. Взрыв летательного аппарата выбил в здании окна и посек фасад. В результате пострадали четыре человека. В больницы города доставили двух женщин. Одна из них получила осколочные ранения головы, грудной клетки и конечностей. У второй пострадавшей диагностировали осколочные ранения головы.

Еще один дрон атаковал ударил по белгородскому магазину. На снятых очевидцем кадрах видно, как беспилотник врезается в здание и взрывается. Также слышны громкие щелчки, похожие на стрельбу.

Помимо этого, беспилотник упал на крышу торгового центра (ТЦ) в районе железнодорожного вокзала в Белгороде. По словам Гладкова, пострадавших нет, однако поврежден один легковой автомобиль.

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      Константин Лысяков
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