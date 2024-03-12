Стало известно о 12 погибших при крушении Ил-76

При крушении Ил-76 в Ивановской области погибли 12 человек

В результате крушения Ил-76 в Ивановской области, согласно предварительным данным, погибли 12 человек. Об этом сообщает «112» в своем Telegram-канале.

Уточняется, что на месте крушения были найдены останки пяти человек. Предполагается, что остальные члены экипажа и пассажиры находятся внутри.

Как сообщили ранее в Минобороны России, военно-транспортный самолет потерпел крушение около 13.00 по московскому времени при взлете. Ил-76 выполнял плановый полет.

Причиной крушения, по данным ведомства, стал пожар одного из двигателей при взлете борта. Комиссия главного командования Воздушно-космических сил РФ вылетела на аэродром «Северный» для установления всех обстоятельств произошедшего.