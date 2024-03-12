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13:35, 12 марта 2024Россия

Появилась информация о людях на борту упавшего под Иваново Ил-76

Baza: на борту упавшего под Иваново Ил-76 было 12 человек

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

На борту упавшего под Иваново транспортного самолета Ил-76 было 12 человек. Об этом во вторник, 12 марта, сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, борт упал на территории кладбища в районе села Богородское, недалеко от аэродрома. Отмечается, что самолет загорелся и наполовину разрушен.

Согласно другим данным, которые приводит Telegram-канал «112», на борту находилось до 10 человек.

Также сообщалось, что экипаж отвел горящее судно от жилых домов. На место происшествия следуют оперативные службы, сейчас на месте происшествия поднимается сильный дым.

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      Игорь Дмитров
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