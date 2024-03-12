Переехавшая в европейскую страну россиянка назвала удивившую ее черту местных

«Лента.ру»: переехавшая в Нидерланды москвичка удивилась скупости местных

Переехавшая в Роттердам, Нидерланды, 19-летняя Алиса (имя изменено) из Москвы призналась, что ее удивила скупость местных. О жизни и учебе в европейской стране она подробно рассказала в интервью «Ленте.ру».

По словам москвички, ей часто говорили о прямолинейности нидерландцев, но сама она с ней не сталкивалась. Зато ее поразила другая черта местных: чрезмерная, на ее взгляд, бережливость. Алиса отметила, что в Нидерландах принято сразу отдавать даже небольшие долги, а напоминать о них не считается зазорным.

Здесь даже есть специальное приложение для запроса перевода денег. Например, если человек задолжал тебе 15 центов, ты отправляешь ему так называемый тикки, связанный с твоим банковским аккаунтом, и этот человек переводит тебе запрашиваемую сумму. И это не считается чем-то невежливым. Нидерландцы используют тикки для получения денег за любой чих Алиса переехавшая в Нидерланды россиянка

По словам Алисы, в России она и ее друзья всегда жили по принципу, что в один день платит один человек, а в другой день — другой, поэтому ей такой подход показался необычным.

Россиянка также считает, что подобное отношение к деньгам связано с культурой протестантизма. По ее мнению, нидерландцы ведут простой образ жизни и экономят на всем, но при этом не чувствуют себя бедными.

Яркий пример — весь год они минимизируют затраты на электричество, а на Рождество украшают дома гирляндами и другими светящимися украшениями, которые горят всю ночь Алиса переехавшая в Нидерланды россиянка

Ранее переехавшая в Армению россиянка призналась, что была шокирована, когда первый раз пришла в местную больницу. Также она назвала частную медицину в стране доступной для всех.