Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:11, 12 марта 2024Из жизни

Переехавшая в европейскую страну россиянка назвала удивившую ее черту местных

«Лента.ру»: переехавшая в Нидерланды москвичка удивилась скупости местных

Фото: Daria Nepriakhina / Unsplash

Переехавшая в Роттердам, Нидерланды, 19-летняя Алиса (имя изменено) из Москвы призналась, что ее удивила скупость местных. О жизни и учебе в европейской стране она подробно рассказала в интервью «Ленте.ру».

По словам москвички, ей часто говорили о прямолинейности нидерландцев, но сама она с ней не сталкивалась. Зато ее поразила другая черта местных: чрезмерная, на ее взгляд, бережливость. Алиса отметила, что в Нидерландах принято сразу отдавать даже небольшие долги, а напоминать о них не считается зазорным.

Здесь даже есть специальное приложение для запроса перевода денег. Например, если человек задолжал тебе 15 центов, ты отправляешь ему так называемый тикки, связанный с твоим банковским аккаунтом, и этот человек переводит тебе запрашиваемую сумму. И это не считается чем-то невежливым. Нидерландцы используют тикки для получения денег за любой чих

Алисапереехавшая в Нидерланды россиянка

По словам Алисы, в России она и ее друзья всегда жили по принципу, что в один день платит один человек, а в другой день — другой, поэтому ей такой подход показался необычным.

Россиянка также считает, что подобное отношение к деньгам связано с культурой протестантизма. По ее мнению, нидерландцы ведут простой образ жизни и экономят на всем, но при этом не чувствуют себя бедными.

Яркий пример — весь год они минимизируют затраты на электричество, а на Рождество украшают дома гирляндами и другими светящимися украшениями, которые горят всю ночь

Алисапереехавшая в Нидерланды россиянка
Материалы по теме:
«Не знаю ни одного голландца, который балуется наркотиками» История россиянки, которая переехала в Амстердам
«Не знаю ни одного голландца, который балуется наркотиками»История россиянки, которая переехала в Амстердам
16 ноября 2020
«Здесь мужчины не подкатывают к девушкам» Москвичка в 17 лет переехала в Голландию. Как ее изменила эта страна?
«Здесь мужчины не подкатывают к девушкам»Москвичка в 17 лет переехала в Голландию. Как ее изменила эта страна?
26 апреля 2023
«Тут экономят на всем» История россиянки, которая уехала учиться в Нидерланды и удивилась местным порядкам
«Тут экономят на всем»История россиянки, которая уехала учиться в Нидерланды и удивилась местным порядкам
Сегодня

Ранее переехавшая в Армению россиянка призналась, что была шокирована, когда первый раз пришла в местную больницу. Также она назвала частную медицину в стране доступной для всех.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Лобанова
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотники ВСУ атаковали семь регионов России. Под удар попала установка по переработке нефти под Нижним Новгородом

      Пленный украинец рассказал о воюющем в рядах ВСУ истинном арийце

      Переехавшая в европейскую страну россиянка назвала удивившую ее черту местных

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Назван простой способ избавиться от пыли на мебели надолго

      Выигравшему пять миллионов долларов банкиру не разрешили оставить деньги себе

      Стало известно о раненых в бою с украинскими диверсантами в Курской области

      Порнозвезда пожаловалась на карьеру в индустрии контента для взрослых

      Власти объяснили столбы дыма в разных частях Белгорода

      Полицейские задержали россиянина с крупной партией мефедрона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше